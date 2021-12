Stiri pe aceeasi tema

- Pe dușmanul tau sa il binecuvantezi cand el blestema! Și am sa va spun și ce rugaciune trebuie sa faceți pentru ei ca ei sa se imblanzeasca sau ca Dumnezeu sa ii pedepseasca daca e nevoie, caci Dumnezeu știe ce are de facut cand vede nedreptate! Cel ce te uraște va cauta toata viața […] The post “Dar…

- La mulți ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei! Sfantul Andrei sa va ocroteasca! Fiul al Galileei si frate al lui Petru, dintre pescari in soborul Apostolilor intai ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormantul tau din Patras…

- Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu cu un popor credincios! Avem oameni deosebiți, o istorie deosebita, o credința. Sa ne rugam pentru bunastatea și binecuvantarea poporului nostru roman! Va plac aceste plaiuri? Va plac acesti munti? O, tarisoara mica, dar frumoasa.. Suntem un popor creștin…

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- „Genunchii mei au slabit de post, iar carnea mea s-a uscat de lipsa untdelemnului” Ps. 108 Tocmai frumusețea cantarilor bisericești, isonul nostalgic al colindelor, care incet or sa rasune pretutindeni in glasurile copiilor și creștinilor, vor da frumusețe sarbatorii Nașterii Domnului. Frumusețea…

- In viata veti avea multe greutati. Vor fi o sumedenie de probleme. Grijile va vor inconjura, si nu va fi usor sa duceti o viata crestineasca. Insa nu va temeti. Dumnezeu va va ajuta. Faceti ce va sta in putinta. Cand veti intampina greutati in casatorie, sa nu deznadajduiti. Inaltati-va inimile catre…

- „Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu; Pazeste-ne pe noi, sub sfant Acoperamantul tau!”. Astazi Biserica lui Hristos cea dreptmaritoare sarbatoreste Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare mare pentru Biserica lui Hristos si pentru tot crestinul. „Desfacand stralucitorul sau…

- “Adancindu-ne in felul de vietuire al crestinilor dupa Dumnezeu, vedem patru feluri de vietuiri: Fecioria, Casatoria, Curatia si Calugaria. Aceste patru feluri de vietuire crestineasca asezandu-le in cele patru parti ale punctelor cardinale, avem astfel in fata noastra aidoma, stralucitorul semn al…