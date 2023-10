„Coletul blocat”, o nouă metodă de înșelăciune pe internet O femeie a ramas fara banii de pe card dupa una dintre cele mai noi metode de inșelaciune online. A primit un link catre o adresa unde ar fi trebuit sa plateasca suma de bani aferenta produselor. Numai ca, odata intrata pe acel link, i-au fost sustrași banii din cont. Femeia aștepta sa primeasca un […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

