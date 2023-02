Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceste dispozitive foarte scumpe, foarte utile ar putea salva o viata, asta se intampla deja in tarile cu resurse limitate. In Romania, la momentul actual este o procedura ilegala. Ceea ce ne ingrijoreaza cel mai mult este procedura in care s-a intamplat”, a spus Daniel Coriu.El a precizat ca o posibila…

- Daniel Coriu (FOTO), presedintele Colegiului Medicilor, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania de la Prima News TV, ca in Romania, la momentul actual replantarea stimulatoarelor cadiace este o procedura ilegala. Despre cazul recent de la Iasi, oficialul a aratat ca ceea ce ii ingrijoreaza…

- ”Aceste dispozitive foarte scumpe, foarte utile ar putea salva o viata, asta se intampla deja in tarile cu resurse limitate. In Romania, la momentul actual este o procedura ilegala. Ceea ce ne ingrijoreaza cel mai mult este procedura in care s-a intamplat”, a spus Daniel Coriu.El a precizat ca o posibila…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- Nu doar la Iași ar fi cadre medicale care pun pacienților cu probleme cardiace stimulatoare luate de la decedați, declara la RFI vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților Emanuel Ungureanu. Deputatul USR explica și cum funcționeaza procedura: ”Pe o lista lunga de așteptare, vine…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Daniel Coriu, considera de neacceptat situatia din dosarul medicilor suspectati ca luau dispozitive cardiace de la persoane decedate si le montau pacientilor, precizand insa ca toate informatiile pe care le are despre acest subiect sunt doar cele…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat pentru specialitatea medicina de familie. Acestia atrag atentia asupra faptului ca in acest an au fost scoase la rezidentiat doar 321 de locuri pentru medicina de familie, fiind un numar insuficient fata de…

- In cadrul unei noi intalniri cu medicii din teritoriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Daniel Coriu, a afirmat ca sistemul actual al polițelor de malpraxis nu le ofera medicilor o protecție reala și ar trebui schimbat, dupa modelul RCA. O noua dezbatere a Biroului Executiv…