Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de animale caini și pisici au fost transportate cu avionul din Hawaii catre mai multe orașe din SUA pentru a putea fi adoptate. Este cel mai mare zbor de salvare a animalelor din istorie, potrivit agenției de gestionare a urgențelor din Hawaii, potrivit CNN.Supranumit „Paws Across the Pacific”,…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita liceeni cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2021-2022. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și iși propune…

- Calitatea aerului in cinci orase importante din statul american Oregon a atins recorduri negative, suprafata intregului stat fiind acoperita de o perdea de fum provenita de la incendiile de vegetatie care au cuprins aproape 2 milioane de hectare, conform autoritatilor de mediu si forestiere din acest…

- Echipele de salvatori urmeaza sa reia cautarea supravietuitorilor duminica printre ruinele innegrite lasate in urma de incendiile masive de vegetatie declansate in trei state din vestul SUA, unde sute de mii de hectare au fost parjolite in ultimele saptamani, autoritatile avertizand asupra riscului…

- Imaginile din satelit surprinse recent de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) arata cantitați masive de fum care acopera Coasta de Vest a Statelor Unite și se extind pe sute de kilometri peste Oceanul Pacific, pe masura flacarile continua sa devasteze California, Oregon și Washington,…

- Incendiile de vegetatie fac ravagii in vestul SUA, statele California, Oregon si Washington fiind cele mai afectate. Numai in Oregon peste jumatate de milion de oameni s-au vazut nevoiți sa-și paraseasca locuințele, scrie CNN. Cel putin 12 oameni si-au pierdut viata, insa un bilanț exact este greu de…

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Los Angeles a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din istorie, in timp ce toata Coasta de Vest se confrunta cu un val de caldura periculos. National Weather Service a declarat ca temperatura inregistrata duminica este cu doua grade mai mare decit recordul anterior stabilit in 2006, scrie…