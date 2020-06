Colega noastră Paula Neamţu a părăsit prea devreme această lume Colega noastra Paula Neamtu, corespondent special al Agentiei Nationala de Presa AGERPRES in judetul Caras-Severin, a pierdut lupta cu o boala necrutatoare si ne-a parasit prea devreme, la doar 52 ani. Cu o experienta indelungata in presa, Paula a lucrat la AGERPRES timp de aproape 19 ani, a transmis din teatrul de operatii din Irak in anul 2004, a colaborat cu diverse publicatii si posturi de radio. Cu doua zile inainte de a pierde lupta cu boala, continua sa transmita informatii catre AGERPRES, din respect pentru meseria pe care a iubit-o din suflet. A fost o colega iubita si o prietena devotata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe persoane sufera de coronavirus mai multe luni, timp in care raporteaza o gama mai larga de simptome decat cele despre care s-a discutat inițial. Exista dovezi ca descrierea oficiala a simptomelor virusului - tuse, febra, pierderea gustului/mirosului - este prea restransa. Cei care nu au nevoie…

- De curind s-a lansat un ”Ghid al persoanelor care sufera de diabet in contextul epidemiei de coronavirus” Am aflat citeva sfaturi pretioase pentru pacienti care sufera de aceasta boala. COVID-19 este o boala infectioasa noua, iar informatiile cu privire la factorii de risc pentru o forma severa a bolii…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Timișoarei din Reșița, județul Caraș-Severin. Un șofer a ramas incarcerat dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune frontala cu un TIR. La locul incidentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala…

- Pacienții cu COVID-19 internați in spitalele din Timișoara, precum și suspecții aflați in așteptarea rezultatelor sunt tratați de doua saptamani dupa o noua schema, propusa de catre dr. Virgil Musta. Aplicarea acesteia va fi extinsa in intreaga regiune, deci și la spitalele din Reșița și Caransebeș. …

- O femeie de 65 de ani din Abrud, diagnosticata cu COVID-19 și internata la Spitalul Municipal din Blaj, a pierdut lupta cu virusul ucigaș. Pana la acest moment, numarul total al cazurilor inregistrate in județul Alba este de 160, dintre care 76 au fost declarați ca fiind vindecați, iar 8 pacienți au…

- Julia Iațco, femeia de 42 de ani care sufera de o boala rara, este in stare grava și mizeaza in continuare pe ajutorul statului. Ea are nevoie urgent de un transplant de ficat, dar nu dispune de suma necesara pentru intervenție.

- Invierea lui Hristos este pentru noi astazi izvor de putere spirituala pentru a lupta cu boala, cu teama de moarte, cu suferinta, a afirmat duminica patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, anunța AGERPRES."Invierea…

- O postare de pe Facebook care sustine ca vitamina C, zincul si lactoferina din laptele de vaca pot lupta cu succes impotriva coronavirusului s-a viralizat si a generat mii de reactii. Experti in sanatate contrazic noul mit care circula pe retelele de socializare, intitulat „Lupta cu COVID-19 cu un pahar…