- Presedintele Klaus Iohannis are programata, la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, Dorel Sandesc, si Seful…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca sunt 11 judete cu peste 100 de cazuri de COVID-19, plus Bucuresti, si ca este in lucru o Ordonanta de Urgenta astfel incat cazurile oligosimptomatice si asimptomatice sa ramana la domiciliu, insa sub supravegherea medicilor de familie.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca anul acesta sau anul viitor ar fi imposibil ca medicamentul Remdesivir pentru cei infectați cu Covid-19 sa poata fi produs in Romania. El a spus ca este nevoie de o linie speciala de producție, pe care producatorii romani de medicamente nu o au. Intrebat…

- "Cei cu minciunile si fake news nu se opresc! In continuare se incearca prin orice metoda posibila sa raspandeasca minciuni care sa faca oamenii sa refuze sa respecte sfaturile, recomandarile si regulile care se refera la prevenirea raspandirii virusului SARS-COV 2. Mai jos aveti inca un exemplu…

- "Am vrut sa asiguram macar la 56% din populatie. Sa vedem cate vom primi la nivelul Uniunii Europene din aceasta cantitate ceruta", a spus ministrul Sanatatii, care a explicat care sunt principalele zone de risc si de unde provin acestea: "Cea mai mare rata de infectare este in zonele Arges, Prahova,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni ca in fiecare judet au fost detasati la directiile de sanatate publica medici si asistenti de medicina scolara, care sa ajute la derularea anchetelor epidemiologice.Intrebat daca au fost detasate 90 de astfel de cadre in Bucuresti si aproape 900 in tara,…