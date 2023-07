Stiri pe aceeasi tema

- ”Alstom, lider global in mobilitatea inteligenta si sustenabila, si Akiem, companie europeana de leasing pentru material rulant, au semnat un contract-cadru pentru 100 de locomotive Traxx Universal multisistem (MS3). Partea ferma a comenzii include 65 de locomotive. Valoarea totala a acordului cadru…

- Tinerii din Generația Z vor sa calatoreasca in intreaga lume și sa traiasca experiențe cat mai diverse, iar unele studii arata ca mulți iși doresc sa devina travel influencers. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, ofera informații despre locurile in care calatoresc aceștia,…

- Pentru tratamentul pacienților romani, efectuat in spitale din Uninea Europeana, Spațiul Economic European, Elveția și Marea Britanie, CNAS a platit peste 650 de milioane de lei (132,6 milioane euro), potrivit raportului de activitate al CNAS pe 2022. Cei mai mulți romani au optat pentru tratamente…

- Compania romaneasca de calatorii implineste in acest an trei decenii de existenta, timp in care a deservit peste patru milioane de calatori si peste cinci sute de companii pentru calatorii de afaceri, a vandut peste un milion de bilete de avion si peste doua milioane de vacante. ”In anul 2022, Eximtur…

- Aproape 20% dintre tinerii romani (intre 15 și 29 de ani) sunt fara ocupație, adica nici nu sunt implicați intr-o forma de invațamant, nici nu sunt angajați – un record la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate, vineri, de Eurostat, citate de Agerpres. Media europeana este de circa 12%. Țarile…

- Romania are cei mai mulți tineri de 18-24 de ani din UE care renunța la școala, cu o rata de 16%, in timp ce rata de parasire timpurie a școlii a scazut in Uniunea Europeana pana la 10% in anul 2022, potrivit datelor publicate, marți, de Eurostat. Ponderea „parasirii timpurii a școlii” (tineri cu varste…

- Armele promise Ucrainei in ultimele zile suplimenteaza ajutorul militar oferit sau promis in lunile trecute și ofera Kievului mare parte din capacitatea necesara pentru declanșarea contraofensivei, explica analiștii citați de New York Times. Aliații din Germania, Marea Britanie, Franța și Italia i-au…

- Austria, Germania, Marea Britanie si Italia sunt in topul celor mai ieftine destinatii pentru mini-vacanta de 1 Mai, iar cele mai ieftine bilete de avion dus-intors costa aproximativ 90 - 100 euro/persoana, potrivit unui tur-operator online.Zborurile catre multe destinatii europene sunt chiar mai…