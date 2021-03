Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator de instrumente muzicale din lemn din Europa, HORA Reghin, care in acest an aniverseaza 70 de ani de la infiintare, in perioada de pandemie a reusit sa scoata pe piata trei noi produse, viori cu goarna, chitare electrice cu sase corzi si un instrument de percutie denumit cajon.…

- Tehnologia laser a facut ca la ora actuala sa vorbim despre echipamente si utilaje dintre cele mai performante, cu precizie de operare. Aceasta sta la baza multiplelor functii din domenii diverse. Unul dintre acestea se refera la taierea si prelucrarea metalelor, domeniu in care utilajele folosite au…

- AGIL – Producator cu experiența de 30 ani in domeniul preparatelor din carne vine in implinirea poftelor culinare, cu noi sortimente de produse PREMIUM FARA E-URI (P) AGIL – Producator cu experiența de 30 ani in domeniul preparatelor din carne, facute cu iscusința și pricepere de cei mai buni maeștri…

- Un producator de vinuri iesean a lansat o noua gama de produse, iar pe etichetele sticlelor se regasesc versuri din poezia ”Strunga” de Vasile Alecsandri. Strunga Winery, producator de vinuri din Iasi, a anuntat, luni, ca lanseaza o noua gama de produse, aceasta fiind inspirata din poezia…

- Raytheon Technologies va plati peste jumatate de milion de dolari pentru a solutiona o ancheta privind furnizarea de echipamente catre guvernul SUA, pretinzand ca sunt fabricate in Statele Unite, desi au fost fabricate in Romania.

- ”Asiguram dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cat mai multor cetațeni care vor sa se protejeze astfel de COVID-19.Am aprobat astazi transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa beneficieze de inca opt milioane de doze de vaccin BioNTech / Pfizer din cele 200 de milioane negociate…

- Primele doze din vaccinul produs de Moderna vor sosi in Romania in urmatoarele zile. Deși nu exista mari deosebiri intre vaccinul Pfizer și cel de la Moderna, medicii nu recomanda administrarea combinata a celor doua doze. De exemplu, daca prima doza de vaccin primita este de la Pfizer, rapelul ar trebui…

- Un barbat de 56 de ani, din Șagu, aflat sub influența bauturilor alcoolice, și un adolescent de 18 ani, fara permis de conducere, au fost implicați in evenimente rutiere soldate – din fericire – doar cu pagube materiale. S-a descoperit ca tanarul de 18 ani furase mașina cu care a avut accidentul.