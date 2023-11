In primavara acestui an, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad a propus un demers artistic interesant și provocator intitulat „Relații.Reacții.Reflecții”, realizat in parteneriat cu Teatrul German de Stat Timișoara și Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” Timișoara, care este inscris in programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Spectacolele dedicate liceenilor ajung in fața tinerilor spectatori din […] Articolul Colaborare intre doua teatre din Timișoara și unul din Arad, concretizata in doua spectacole a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .