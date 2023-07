Coi Leray a lansat albumul COI

Stiri pe aceeasi tema

- O localitate de langa Timișoara va beneficia de un important program de modernizare a strazilor. Pentru Giarmata Vii a fost lansat in licitație publica proiectul, in valoare de 34,4 de milioane de lei. Comuna Ghiroda, de care aparține Giarmata Vii, a lansat pe SEAP contractul pentru proiectul “Modernizare…

- Proiectul prevede infiintarea retelei de apa uzata in localitatea Stupina, pe o lungime de 8.919 metri, cu urmatoarele caracteristici tehnice: conducta de canalizare cu o lungime de 8,919 km , conducte de refulare cu o lungime de 0,884 km , racorduri laterale 200 de bucati , statii de pompare doua bucati…

- Proiectul „PREVENTIM – copii sanatoși pentru o societate sanatoasa”, are ca scop prevenirea consumului de droguri in randul copiilor, a cancerului uterin sau acordarea primului ajutor in situatii de urgente medicale. Initiat și coordonat de prof. dr. Emilian Popovici, medic epidemiolog, vicepresedintele…

- Cei mai importanți protagoniști ai culturii romanești vor fi sarbatoriți și apreciați in cadrul evenimentelor organizate sub genericul „CineLegendele”. Primul invitat special este actorul Marcel Iureș.

- Coi Leray a lansat “Bops”. Piesa o gasește pe Coi demonstrand cu mandrie succesul ei ca artist de top. „Bops” urmarește o lista impresionanta de piese, pe langa cele mai recente colaborari cu David Guetta la „Baby Don’t Hurt Me” și „Flip A Switch” a lui Raye de la inceputul acestei luni. Anul 2023 este…

- Metrorex si Art Safari continua proiectul cultural „Cartele de colectie” inceput in 2021 si au lansat o noua serie de cartele de 10 calatorii cu reproduceri de arta, deja in circulatie din 24 aprilie. Zece opere semnate de maestrul artei romanesti Theodor Aman se regasesc pe noua serie, iar pe langa…

- Anamaria Prodan (50 de ani) și fostul fotbalist Roberto Iancu (43 de ani) au lansat impreuna o școala de fotbal cu sediul in București. Inca din februarie 2023, Anamaria Prodan anunța nașterea unui nou proiect, „Prodan & Iancu Academy”. Impresara a dat acum startul inscrierilor la școala de fotbal.…