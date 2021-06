Electronic Arts a recunoscut ca a cazut victima hackerilor, dupa ce acestia au anuntat pe un forum ca au intrat in posesia unei mari cantitati de date, care includ codul sursa al mai multor produse digitale din proprietate publisherului american. Hakerii au scris ca au intrat in reteaua Electronic Arts si au capacitate completa de a exploata orice serviciu EA si de a accesa orice este disponibil in cadrul retelei interne a companiei. Hakerii au postat si capturi de ecran care sa dovedeasca accesul in reteaua EA. Aceiasi hackeri au pretins ca au intrat in posesia a nu mai putin de 780GB de date,…