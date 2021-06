Codul sursă original pentru World Wide Web este scos la licitaţie ca activ digital unic în reţeaua blockchain Etherum Berners-Lee, informatician nascut in Londra, a inventat World Wide Web in 1989, revolutionand schimbul si crearea de informatii in ceea ce este vazut ca una dintre cele mai semnificative inventii de cand a aparut tipografia in Europa in Germania secolului al XV-lea. Activul digital NFT, din reteaua blockchain Ethereum, include codul sursa original, o vizualizare animata, o scrisoare scrisa de Berners-Lee si un poster digital al codului complet din fisierele originale. Popularitatea NFT a explodat in popularitate in ultimele luni, inclusiv la licitatii. O lucrare digitala realizata de artistul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma privind certificatele digitale COVID, care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana, implementata in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), va fi finalizata pana la data de 1 iulie a acestui an, a declarat, marti, directorul Serviciului, Ionel-Sorin Balan.…

- Vanzarea unor opere NFT ale artistului Pak au atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa Sotheby's, care a organizat evenimentul, scrie AFP, relateaza News.ro. La o luna dupa vanzarea operei "Everydays: The First 5000 Days" a artistului Beeple, pentru 69,3 milioane de dolari…

- Vanzarea unor opere digitale NFT create de artistul Pak a atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa de licitatii Sotheby's, care a gazduit evenimentul, relateaza joi AFP. La o luna dupa vanzarea operei virtuale ''Everydays: The First 5000 Days'' a artistului digital…

- Vignesh Sundaresan, un antreprenor care a facut avere din tranzactii cu criptomonede si care a platit suma record de 69,3 milioane de dolari pentru o opera de arta digitala a dezvaluit unele dintre secretele care se afla în spatele fenomenului "NFT" într-un interviu acordat pentru…

- Organizatorii festivalului Untold, suspendat anul trecut și sub semnul intrebarii in acest an, vor sa lanseze o serie de NFT – obiecte digitale unice ce pot fi achiziționate de fani (non-fungible token), potrivit economedia. Cei care vor licita pentru NFT-urile Untold vor putea deveni proprietarii unor…

- Pe 11 martie, Christie’s a scos la licitație o lucrare a artistului digital Beeple pentru 69,3 milioane de dolari. Dar de unde provine valoarea pecuniara a acestei arte, cand operele lui Beeple sunt doar fișiere, ușor accesibile pe internet? Valoarea este garantata de un jeton nefungibil (NFT in engleza),…

- Interesul pentru „cripto-arta” continua sa creasca, in urma vanzarii, pe 11 martie, a unei opere digitale a artistului Beeple pentru 69,3 milioane de dolari la Christie’s. Mișcarea i-a fascinat pe proprietarii de galerii, precum și pe artiștii consacrați. Era doar o chestiune de timp. La aproape doua…

- O galerie dedicata în întregime așa-numitelor opere digitale „NFT” s-a deschis la New York, prezentându-se ca primul spațiu de expoziție fizica din lume dedicat acestei tehnologii care atrage tot mai mulți colecționari, potrivit AFP.A doua zi dupa deschiderea acestei…