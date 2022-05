Codul Rutier, „măcelărit” de parlamentarii puterii Marți, in cadrul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura din Parlament a fost dezbatut raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2022. Grupul de parlamentari ai puterii politice (PNL – PSD – UDMR) a introdus și a votat o serie de amendamente care anuleaza o parte din modificarile aduse, la inceputul acestui an, Codului […] The post Codul Rutier, „macelarit” de parlamentarii puterii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

