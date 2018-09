Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu este de parere ca acest conflict a pornit de la o cearta intre Gabriela Firea și Carmen Dan, care ar trebui sa rezolve disensiunile la o cafea sau la un ceai și nicidecum prin demisia lui Dragnea. "Am incercat sa gasesc o soluție - am rugat-o pe Rovana Plumb, in dubla ei…

- *In timp ce alte televiziuni de Partid inca n-au aflat ca diktatorul cu mustața a fugit sa-și mai ia o pereche de pantofi la reduceri, TVR1 a trecut cu totul de partea boborului. Prezentatorul Sarmaluța, plimbat și el prin școala Antena 3, ca și Firea, a uitat de parca l-ar fi lovit Alzheimerul direct…

- Fiul lui Liviu Dragnea se va casatori, duminica, iar petrecerea se anunța una de pomina! Toți greii din PSD vor fi prezenți la Palatul Snagov, acolo unde ar putea ajunge și cațiva protestatari.Pe Facebook, a fost creat un eveniment unde peste 4.000 de internauți și-au dat intalnire la Biserica…

- Ambasada Suediei la București Ambasada Suediei prezinta povestea liderului ucis de cinci conspiratori, intr-un text postat pe pagina sa de Facebook, fiind vorba desre povestea regelui Gustav al III-lea, impușcat la un bal mascat, in anul 1792. „Da, s-a intamplat pe 16 martie 1792 la un bal mascat, la…

- Mai mulți lideri ai PSD, printre care Mihai Fifor, Codrin Ștefanescu și Rovana Plumb se afla la aceasta ora in biroul lui Liviu Dragnea, pentru o intalnire de ultima ora. De altfel, șeful PSD a revenit din concediu și va merge marți seara la o emisiune la Antena 3 de la ora...

- Codrin Stefanescu, intr-o interventie la Antena 3, a facut precizari cu privire la o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Stefanescu a facut referire la documentul prezentat in exclusivitate de DC News, cu acuzatiile aduse lui Klaus Iohannis. "De cateva zile, opinia publica…

- ”Vor fi doua variante pe care mergem si vom face un raport pe data de 15 octombrie. Varianta PSD candidat, ALDE candidat si varianta PSD+ALDE - candidat la comun. In momentul de fata facem analize foarte serioase la nivelul fiecarei organizatii fiecarei localitati, fiecarui oras. Noi pe 15…

- Codrin Ștefanescu a avut o reacție dupa ce Razvan Prișca a declarat, in direct, ca: „In condițiile in care domnul Dragnea vine cu un golan de cartier de crapator de semințe” (nr. - facand referire la ce a scris Liviu Dragnea pe tabla la Antena 3 - Iohannis MINTE)... Liderul PSD nu l-a mai…