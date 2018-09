Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni".

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni".

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca, în doua-trei saptamâni, va avea loc un Comitet Executiv al partidului, în care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni".

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri seara la RTV ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se așteapta nimeni", scrie Mediafax. Afirmația vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se așteapta nimeni". Afirmația vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.Citește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni". Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca singurele nemulțumiri in partid sunt de ordin „tehnic", legate de „viteza cu care merg lucrurile" la guvernare, și sunt „aberații" informațiile din spațiul public privind existența unor lupte pentru putere in formațiune.„Tot…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare publica prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se impune nicio demisie și ii promite public Ecaterinei Andronescu ca atat el, cat și Liviu Dragnea…