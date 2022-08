Stiri pe aceeasi tema

Dragnea a cerut conducerii Alianței pentru Patrie, intr-o ședința CEX unde a participat ca invitat, „sa nu i se mai asocieze imaginea și numele in comunicatele și acțiunile partidului". Ședința a avut loc joia trecuta, la Bacau.

etre Daea este cel mai mediatizat ministru la televiziune in perioada 1 iulie– 31 iulie 2022, potrivit unui studiu. In top 3 sunt numai social-democrați, ministrul Agriculturii fiind urmat de cei de la Sanatate și Finanțe, Alexandru Rafila și Adrian Caciu. Sorin Cimpeanu (PNL) este pe locul cinci.

Jurnalistul Victor Ciutacu a reacționat, pe Facebook, dupa ce, intr-o emisiune, fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, cel cu care prezentatorul TV a avut o disputa pe rețelele sociale, a susținut ca Petre Daea l-a turnat la DNA pe fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu.

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, cel care l-a promovat și susținut pe Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii, susține ca acesta este o mare dezamagire pentru el. Dragnea a spus ca exista vorbe in piața conform carora Petre Daea l-ar fi turnat pe Adrian Chesnoiu la DNA pentru a-i lua…

Seceta a pus mari probleme culturilor de porumb si floarea-soarelui, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Petre Daea, mentionand ca situatia este diferita de la o zona la alta.

Petre Daea a depus juramantul in fața președintelui Klaus Iohannis. El este in acest fel noul ministru al Agriculturii.

Este oficial! Petre Daea va fi noul ministru al Agriculturii. Deși numele lui apare in dosarul DNA care l-a tras pe dreapta pe fostul deținator al portofoliului Adrian Chesnoiu, liderul PSD, Marcel Ciolacu, e convins ca Petre Daea nu va avea același traseu.

Liderii PSD se reunesc in ședința Consiliului Politic National, iar conducerea partidului are misiunea de a desemna un nou ministru al Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, urmarit penal de catre procurorii DNA.