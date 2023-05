Stiri pe aceeasi tema

- MAINE| Incepe Targul de cArte Alba Transilvana 2023, la Alba Iulia: Adrian Cioroianu, Daniel Nazare și pe Radu Pietreanu, printre invitați. PROGRAMUL zilei de vineri MAINE| Incepe Targul de cArte Alba Transilvana 2023, la Alba Iulia: Adrian Cioroianu, Daniel Nazare și pe Radu Pietreanu, printre invitați.…

- Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților.Vanzatorii din Alba Iulia au adus deja primele lazi pentru vanzare, insa prețul pentru un kilogram de capșuni romanești este mai mare decat un kilogram de carne scrie alba24.Totuși, prețul este mai mic cel practicat…

- La Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a avut loc astazi o ceremonie in cadrul careia au fost inalțate pe catarg drapelul Romaniei alaturi de drapelul Aliantei Nord-Atlantice. S-a marcat astfel Ziua NATO in Romania, aniversandu-se in acest an 19 ani de cand Romania face parte din cea…

- In dupa-amiaza zilei de ieri, 24 martie 2023, Muzeul icoanei și al carții vechi, Museikon, din Alba Iulia, in parteneriat cu Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (UAPR), a gazduit un nou eveniment cultural-artistic special. Incepand cu ora 15.00, a avut loc vernisajul expoziției de…

- Un turist american a venit sa viziteze țara noastra, iar printre orașele de pe lista s-a aflat și Alba Iulia. Acesta a povestit o intamplare care l-a emoționat pana la lacrimi, astfel ca nu exclude ca intr-un viitor mai apropiat sau mai indepartat sa se mute in Romania. Un cetațean din America, inspirat…

- Sub indemnul „Scrie și vorbește corect romanește!”, folosindu-se de „armamentul” din dotarea bibliotecii, respectiv carți, dicționare, culegeri, unele semnate chiar de el, lect. univ. dr. Silviu Mihaila ne va explica unde și cum greșim in exprimarea curenta. Ne onoreaza colaborarea cu domnia sa, care…

- Alba Iulia, capitala a Regiunii Centru și nu Sibiu sau Brașov? Cum ar arata regiunile rezultate din reforma administrativa Alba Iulia, capitala a Regiunii Centru și nu Sibiu sau Brașov? Cum ar arata regiunile rezultate din reforma administrativa In decembrie 2022, fostul premier Emil Boc, in calitatea…

- Dosarul Frontierele Imperiului Roman DACIA este cea mai complexa nominalizare pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO pregatita pana acum de Romania. Dosarul are 285 de componente (castre legionare și castre auxiliare cu așezari civile, castre de marș, turnuri și alte elemente de fortificație) care…