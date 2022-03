CODA a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2022. Ce reprezintă acest acronim? ​​CODA, filmul regizat de Sian Heder cu actrița britanica Emilia Jones, a caștigat duminica premiul de „Cel mai bun film” din 2021 la gala Premiilor Oscar. Acronimul „CODA” vine de la „Child of Deaf Adult”, copil al unui adult surd. Emilia Jones a interpretat in film rolul unei adolescente care trebuie sa aleaga intre a-și urma visul de a deveni o cantareața și a ramane in localitatea ei natala, ea fiind singura membra a familiei sale care nu este surda. Atunci cand compania de pescuit a familiei sale este amenintata, Ruby se confrunta cu un puternic conflict interior, fiind prinsa intre dorinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

