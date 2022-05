Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii teleormaneni au avut peste 60 de interventii in noaptea de duminica spre luni - mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic, un TIR s-a rasturnat la Turnu Magurele, mai multe acoperisuri au fost avariate si un stalp de electricitate a cazut pe carosabil. Fii la curent cu cele…

- Eveniment COD ROȘU in Teleorman mai 29, 2022 21:23 Data emiterii : 29-05-2022, valabil de la 29-05-2022, ora 22:00 pana la 29-05-2022, ora 22:30. Județul Teleorman: Peretu, Plosca, Buzescu, Piatra, Furculești, Troianul, Salcia, Crangeni, Bogdana, Putineiu, Calmațuiu, Seaca, Lisa, Nenciulești,…

- Social 18 localitați din Teleorman au in dotare autospeciale de intervenție in situații de urgența, din care 13 sunt funcționale și doar 10 sunt inmatriculate mai 23, 2022 10:32 Conform prevederilor legale, la nivelul județului Teleorman, 92 de localitați au obligația inființarii Serviciului Voluntar…

- Eveniment 119 intervenții SMURD in perioada Sarbatorilor Pascale aprilie 27, 2022 09:03 In perioada Sarbatorilor Pascale, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “A.D. Ghica” al județului Teleorman, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina vineri, 15 aprilie, in jurul orei 7.41, la un accident rutier petrecut pe raza localitații Lunca. Potrivit informațiilor furnizate de catre Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Un accident rutier a avut loc luni, 11 aprilie, pe raza municipiului Constanta.Astfel, conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un autoturism s a rasturnat intr o groapa, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona centrului comercial VIVO. In urma impactului,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Gorj au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in Defileul Jiului acolo unde trei barci care faceau rafting s au rasturnat in raul Jiu. La fata locului se deplaseaza 2 echipaje SMURD, o autospeciala pentru transport…

- Doi barbati au fost raniti in urma unui accident rutier care a avut loc, miercuri dimineata, pe drumul judetean care leaga localitatile Stauceni si Rosiori din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), informeaza Agerpres . Potrivit acestora, o autoutilitara,…