Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo de vreme severa imediata de la ANM. Meteorologii anunta ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice in mai multe judete. Alerta meteo de vreme severa imediata de la ANM este valabila in intervalul sambata, 10 iulie 2021, ora 12.00 – ora 22.00. In intervalul 12.00-22.00, in zona Carpaților…

- ANM a lansat, in aceasta dimineața, un cod roșu de vreme severa pentru mai multe localitați din vestul țarii. Se așteapta averse torențiale care vor cumula peste 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie, grindina. Localitațile vizate din Caraș Severin sunt Reșița, Carașova, Lupac, Dognecea.…

- Meteorologii au emis o avertizare de vreme severa imediata, Cod rosu de ploi și vijelii, valabila intre orele 21.00 - 0.00 pentru mai multe zone din Bacau și Vrancea. Avertizarea vizeaza localitațile...

- Romania sta sub amenințarea ciclonului format in Marea Neagra, care a facut deja prapad in mai multe țari din Europa. Meteorologii au emis noi avertizari, pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea cod portocaliu…

- Este cod roșu in județul Mehedinți (Dubova, Svinița). Mesajul de vreme severa anunța și grindina de dimensiuni medii. Codul roșu este valabil pana la ora 16.30. Pericolul de viituri este ridicat. Aversele torentiale vor acumula 35…50 l/mp – in zona avertizata in ultimele 2 ore s-au acumulat peste 50…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de vreme severa imediata de furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din tara. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare de vreme rea imediata ce vizeaza mai multe județe ale țarii. Se anunța furtuni violente, ploi puternice și chiar și grindina, totul fiind valabil pana astazi la ora 23:00.

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic. Avertizarea este valabila timp de trei ore in regiuni din județele Salaj și Satu Mare. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au instituit cod galben in doua județe din nord-vestul țarii. Acesta este valabil duminica, in intervalul…