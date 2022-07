Cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Rafalele de vânt vor ajunge la 100 de km/oră, anunță meteorologii Patru județe din vestul Romaniei sunt vizate astazi, 30 iulie, de o avertizare cod roșu de vijelii. Aproape intreaga țara, cu excepția Dobrogei, este sub atenționare meteo de vijelii, potrivit ANM. Județele Caraș-Severin, Tișim, Bihor și Arad sunt cele care se afla sub alerta meteo cod roșu. Avertizarea meteo intra in vigoare la ora 15.00 și este valabila pana la orele 20.00. In acest interval, „vor fi intervale scurte de timp in care local se vor semnala intensificari puternice ale vantului, cu viteze de peste 90-100 km/h.”, anunța ANM.Potrivit meteorologilor, vor fi caderi de grindina de medii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de ploi și vijelii valabila in 30 de județe din țara, informeaza Antena3. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad, Alba,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Brașov,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 8.00, in judetele Alba, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt,…

- Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu descarcarile electrice, intensificari ale vantului, ploi torentiale si grindina, pana joi dimineata, in 21 de judete din Maramures, Transilvania, Banat, Crisana si nordul Moldovei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben…

- In perioada 11-13 mai Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat, in județul Alba, o instruire cu tema ”Instrucțiuni privind desfașurarea controalelor oficiale și a altor activitați oficiale in domeniul siguranței alimentelor”, la care au participat…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si…