Cod rosu de ploi in Constanta: mai sunt vizate si alte patru localitatiMeteorologii au emis, sambata seara, o avertizare nowcasting de ploi pentru municipiul Constanta si alte patru localitati. In Constanta, mai multe zone au fost deja inundate in urma ploilor din cursul zilei, informeaza News.ro.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata seara, o avertizare nowcasting Cod rosu pentru judetul Constanta, localitatile Constanta, Navodari, Ovidiu, Lumina, Corbu.

In aceste zone va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au…