- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare meteo valabila de astazi, 13 martie, incepand cu ora 10.00, pana vineri, 15 martie, la ora 10.00. In intervalul menționat, vor fi precipitații in toate regiunile și se vor acumula cantitați de apa in general de 10…15 l/mp. In…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 13-03-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textului Zonele afectate : conform textului Fenomene : conform textului Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 13 martie, ora 10 – 15 martie, ora 10…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa in toata tara. Vremea se strica in majoritatea zonelor, in urmatoarele ore, potrivit specialistilor. Vor fi ploi in Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și vestul Moldovei; La munte, se intorc ninsorile și se va depune strat…

- Eveniment ANM: Vremea se racește semnificativ / Ploi, ninsori moderate și vant pana sambata dupa-amiaza ianuarie 19, 2024 11:10 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica cu interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 10 – 20 ianuarie, ora 17, fenomenele vizate…

- Seceta pedologica moderata si puternica se mentine in aceasta perioada in unele zone agricole din Moldova, Muntenia si Transilvania, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 5 – 11 ianuarie 2024. “Rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de viscol pentru zona inalta a Carpaților pentru zilele de Ajun și de Craciun. Vant va fi și in Transilvania, Oltenia și Moldova.In Ajunul Craciunului, intre orele 10 și 20 este avertizare de cod portocaliu de viscol…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, sambata dimineața, avertizarile cod galben și portocaliu de vreme severa. Potrivit specialiștilor, pana la noapte, vantul și ninsorile pun stapanire pe cea mai mare parte a țarii. La munte, viscolul puternic va continua pana luni dimineața. Meteorologii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis trei avertizari de vreme rea și fenomene meteo periculoase.Cod Galben de viscol și ninsoriPrima avertizare este cea de Cod Galben de intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, viscol și ninsori moderate cantitativ la munte, ninsori viscolite…