Cod portocaliu de vijelii puternice, ploi torențiale și grindină, în Timiș Incepand de vineri, 25 iunie, ora 14:00, și pana sambata, 26 iunie, la ora 06:00, la nivelul județului Timiș este valabil un COD PORTOCALIU de vijelii puternice, grindina și cantitați de apa insemnate. Pentru gestionare eficienta a potențialelor intervenții generate de Codul Portocaliu de furtuna, ISU Timiș a dispus: alertarea tuturor subunitaților de intervenție și pregatirea tehnicii aflata in dotare; prealarmarea personalului din turele libere; activarea grupei operative la sediul inspectoratului; alertarea și constituirea permanenței la primariile de pe raza intregului județ.… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro tuturor subunitaților de intervenție și pregatirea tehnicii aflata in dotare; prealarmarea personalului din turele libere; activarea grupei operative la sediul inspectoratului;și constituirea permanenței la primariile de pe raza intregului județ.…

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al ISU Salaj, incepand de astazi, 25 iunie, ora 14:00, pana sambata dimineața, la ora 06:00, județul Salaj se va afla sub avertizare meteorologica COD PORTOCALIU ce vizeaza vijelii puternice, grindina și cantitați de apa importante. ”In intervalul menționat, sunt prognozate intensificari…

- Vremea continua sa treaca de la o extrema la alta in aceasta perioada.Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o noua avertizare de vreme severa, de tip cod portocaliu, care cuprinde aproape intreaga țara, inclusiv județul Suceava.Fenomenele vizate sunt vijelii puternice, grindina, ...

- ANM a emis mai multe avertizari meteo, dupa cum urmeaza: COD GALBEN – Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic. In cursul zilei de vineri (25 iunie) valul de caldura și disconfortul termic vor persista in toata țara. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic…

- Intervalul de valabilitate al avertizarii este 19 iunie, ora 10:00 - 19 iunie, ora 23:00. În intervalul menționat, în jumatatea de est a tarii va ploua însemnat cantitativ si vor fi pe alocuri si manifestari de instabilitate…

- Incepand de vineri ora 12.00 pana duminica ora 23.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce... The post Alerta meteo de ultima ora: Ploi torențiale, vijelii și grindina pentru Timiș și alte 29 de județe appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au transmis joi, 10 iunie, o avertizare de ploi, valabila pana la orele 23.00. Mai multe județe din țara sunt vizate de averse torențiale, vijelii și grindina. ANM a emis și o informare meteorologica de instabilitate atmosferica de joi, ora 12.00, pana duminica noapte, ora 23.00. Pe parcursul…

- Potrivit ANM, in sudul, estul si partial in centrul tarii vremea va fi instabila. Vor fi innorari temporar accentuate, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si pe alocuri vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de instabilitate atmosferica valabila in toata țara pana vineri seara. In Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei va fi Cod galben de vijelii.