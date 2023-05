Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de vant in mai multe localitați din Romania. Pana cand este valabila, dar și ce județ este afectat.

- Dobrogea intra, incepand de marți, de la ora 18, sub avertizare de cod galben de ploi pana joi, 20 aprilie, ora 20, conform unui comunicat de presa transmis de Administrația Naționala de Meteorologie. “In intervalul menționat in Dobrogea și sud-estul Munteniei vor fi ploi ce vor avea și caracter de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba in Romania și a fost emis cod galben de descarcari electrice și averse. Iata cum vor fi temperaturile in urmatoarea perioada și care sunt zonele vizate de vreme rea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț meteorologic. Specialiștii au prelungit și extins avertizarile de Cod galben și portocaliu de ninsori și vant puternic emise in cursul zilei de ieri. Mai mult decat atat, a fost precizata o informare de vreme severa, valabila in majoritatea…

- Cod galben de vreme deosebit de rece si precipitatii insemnate, in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben vizand cantitati insemnate de precipitatii, ninsori si vreme deosebit de rece, valabila incepand de luni noaptea in majoritatea…

- Meteorologii au actualizat prognoza și au emis, sambata dimineața, avertizari COD GALBEN și POTOCALIU. Sunt anunțate intensificari ale vantului, mai semnificative la munte, unde vor fi și ninsori, iar in unele zone montane inalte viscol puternic. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de ninsori abundente valabile pentru județul Suceava pana luni dupa amiaza. Astfel, in cursul zilei de astazi intre orele 10:00 și 18:00 tot județul Suceava se afla sub cod galben de ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben și portocaliu de vreme severa, valabile pentru jumatate de țara, inclusiv in județul Cluj. Potrivit specialiștilor, in zona de munte va fi viscol, cu rafale de peste 100...120 km/h, iar in restul zonelor vant puternic.Cod…