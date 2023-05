Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni seara o avertizare Cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin. Potrivit ANM, sunt vizate zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, din județele Caras-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale…

- Meteorologii au emis luni seara o avertizare Cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin. Potrivit ANM, sunt vizate zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, din județele Caras-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale…

- Meteorologii au emis, miercuri, atentionari nowcasting de vant puternic pentru mai multe judete. Se vor inregistra rafale care pot depasi 60 de kilometri la ora imn zonele joase si 100 de kilometri la ora in zonele de munte.Potrivit ANM, pana la ora 15.00, este cod galben in zeci de localitati din…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de fenomene periculoase valabila pana la ora 6:00 pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara, informeaza Rador.Administrația Naționala de Meteorologie anunța, pentru intervalul vizat de cod, intensificari ale vantului de pana la 90-100…

- Meteorologii au avertizat ca marți vantul o sa bata cu putere in Carpații Meridionali. Specialiștii au emis cod roșu. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul roșu va fi in vigoare marți, in intervalul orar 2:00 – 14:00. Zone afectate de intensificarile vantului sunt in Carpații Meridionali.…

- Avertisment ANM de ultima ora! In urma cu puțin timp, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atentionare de Cod galben de intensificari ale vantului. Avertizarea este valabila pana la ora 15. Ce zone sunt vizate de aceasta alerta meteo?

- ALERTA METEO: COD GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, in Alba și alte județe. Rafale de peste 110…120 km/h ALERTA METEO: COD GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, in Alba și alte județe. Rafale de peste 110…120 km/h Meteorologii ANM au actualizat marți, 21 februarie, avertizarile de intensificari…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zonele montane din sapte judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, la altitudini de peste 1.800 de metri din judetele Arges, Prahova,…