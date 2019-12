Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 13 decembrie, a fost o zi cu un oarecare ghinion pentru municipalitatea resiteana, care s-a trezit pusa in fata preluarii vechiului deponeu de gunoi de pe Dealul Lupacului. Acesta trebuia sa fie curat luna, dar e plin de gunoaie care fumega, arzand mocnit. In momentul preluarii, vantul…

- In noua luni, Fiscul carasean a incasat, ca sume nete, 719 milioane de lei la bugetul general consolidat al statului, cele mai multe fiind contributiile la pensii – 324 de milioane, urmate de impozit – 243 de milioane si de sanatate – 141 milioane. Oricat de mari ar parea aceste…

- Candidatul PNL a obtinut scoruri foarte bune in toate orasele judetului, exceptand Moldova Noua, unde PSD a castigat cu un scor de 61,27%. In Caransebes, Iohannis a fost votat de 63,50 la suta din caransebeseni. Chiar si in orasele Oravita si Otelu Rosu, conduse de primari PSD, liberalii…

- Progresul a deschis scorul in minutul 3 prin Kawagoe, iar in minutul 65 și-a majorat avantajul de pe tabela prin Negoescu. Moldova Noua a redus din diferența in minutul 80 prin Țuțulan, din lovitura de la 11 metri, dar a fost prea tarziu pentru a reveni in joc. S-a incheiat 2-1 in favoarea…

- „Știu ca oamenii sunt nemulțumiți, dar eu ca primar și intreaga instituție pe care o conduc am facut toate demersurile pentru a atrage investitori. Am contactat peste 120 de firme, am oferit cadru legal și in noul PUG avem prevazuta o zona industriala, cu terenuri la prețuri foarte mici și…

- Era S Comexim a jucat duminica, 20 octombrie, pe Stadionul Municipal din Parcul Teius, cu Soimii Otelu Rosu, o echipa tanara, care promite sa faca o figura frumoasa chiar in aceasta editie de campionat. Oaspetii au deschis scorul in minutul 21, cand Nedelcea a trimis in plasa mingea respinsa…

- Este un film clasic, care aduce in fața spectatorilor o poveste tulburatoare de viața petrecuta intr-una din cele mai crunte perioade din istoria moderna: reeducarea din pușcariile comuniste. Titlul acestuia reprezinta, de fapt, un vers dintr-o poezie scrisa de Toma Enache in anii ’90.…

- Nu o data semnalam in cotidianul nostru cat de anevoios inainteaza lucrarile la reabilitarea unor drumuri, in special in zona Oravita. Asta si datorita comentariilor facute de cetateni in urma publicarii pe pagina oficiala a DRDP Timisoara vizavi de stadiul unor lucrari. Daca tinem cont si…