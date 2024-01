Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru 14 judete, valabila pana marti dimineata. In intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi…

