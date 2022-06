Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină pentru 28 de județe. Care sunt zonele vizate Meteorologii au emis joi o noua avertizare de Cod galben pentru 28 de judete din tara. Cantitatile de apa vor depasi pe 30 l/mp si izolat 40 l/mp. Asta in timp ce in București temperatura maxima va fi azi de 32 de grade Celsius.Codul galben de vreme rea va intra in vigoare la ora 12:00 și va fi valabil pana in aceasta seara la ora 23:00In intervalul menționat in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și inzona continentala a Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prinfrecvente descarcari electrice, averse torențiale,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

