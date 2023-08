Stiri pe aceeasi tema

- ​Ana Bogdan a fost eliminata in primul tur al calificarilor la turneul de categorie „WTA 1000” de la Cincinnati, dupa ce a fost invinsa de Aliaksandra Sasnovich (locul 76 mondial) cu scorul de 6-3, 2-6, 6-1. Aflata pe locul 59 in clasamentul mondial, sportiva noastra (favorita 11 in calificari) a cedat…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff a castigat duminica turneul WTA 500 Mubadala Citi DC Open, de la Washington, dupa ce a invins-o in finala pe jucatoarea din Grecia Maria Sakkari. Coco Gauff (19 de ani, locul 7 WTA), favorita numarul 3 a turneului de la Washington, a dispus de Maria Sakkari (28…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu si sportiva ucraineana Elina Svitolina se numara printre beneficiarii de wild card de la turneul de la Washington, care va avea loc in perioada 31 iulie – 6 august, potrivit news.ro.Au mai primit wild card pentru competitia WTA 500 camapioana…

- 13 iulie 2019 este ziua in care Simona Halep a caștigat turneul de tenis de la Wimbledon, dupa o finala cu celebra Serena Williams. Jucatoarea din Romania spunea intr-un interviu ca a fost cel mai bun meci al sau. Sportiva noastra se afla acum pe locul 54 WTA, iar de aproape zece luni este suspendata…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat turneul de la Roland Garros, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe jucatoarea ceha Karolina Muchova. Este a treia oara cand poloneza devine campioana in Franța. Iga Swiatek (1 WTA, 22 de ani, Polonia) a invins-o pe Karolina…

