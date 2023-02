Coca-Cola și Pepsi și efectele lor asupra testiculelor! Recent, cercetatorii chinezi au descoperit ca bauturile Coca-Cola și Pepsi ar mari nivelul de testosteron la șoarecii masculi și ca urmare ar crește in dimensiuni organele lor genitale. Dar la barbați cum este? Știm ca atunci cand sunt consumate in cantitați mari, bauturile carbogazoase nu sunt lipsite de riscuri. In schimb, ceea ce știm mai puțin este ca ele ar putea provoca efecte secundare importante. Recent, de exemplu, cercetatorii chinezi au descoperit ca bauturile Coca-Cola și Pepsi cresc nivelul de testosteron la șoarecii masculi și in consecința dimensiunea organelor lor genitale. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

