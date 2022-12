Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii ar urma sa rezolve problema reformei pensiilor speciale prin adoptarea, in Parlament, a unui proiect de lege, potrivit unor surse guvernamentale. Proiectul ar putea fi dezbatut dupa Craciun și nu ar afecta insa și aleșii locali sau cei ai Legislativului.

- Coaliția cere ragaz o saptamana sa rezolve divergențele privind procentul de creștere a pensiilor sau eliminarea pensiilor speciale. Reglementarea pieței energiei completeaza lista problemelor care au invrajbit PSD și PNL in ultima luna.

- Pensiile, subiectul zilei in ședința coaliției de guvernare: Care este motivul de disputa Pensiile, subiectul zilei in ședința coaliției de guvernare: Care este motivul de disputa Coaliția de guvernare se reunește astazi pentru a stabili procentul de majorare a pensiilor. In timp ce Ministrul de Finanțe…

- Purtatorul de cuvant al USR, deputatul Ionut Mosteanu acuza majoritatea PNL-PSD din Parlament ca face "un abuz fara precedent" dupa ce nu au luat in seama solicitarea USR din Birourile permanente de a nu mai bloca initiativa USR de taiere a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Mosteanu precizeaza…

- Precizarea lui Klaus Iohannis ca ar trebui ca Guvernul sa caute sa mareasca pensiile pe cat posibil cu 15% i-a facut pe liderii Coaliției sa avanseze noi procente, mult mai mari fața de susținusera anterior.

- Coaliția da tot mai multe semne ca n-are de gand sa renunțe la pensiile speciale. Intre timp, unii membri ai Executivului au asemenea venituri, unele de zeci de mii de lei, pe langa leafa de demnitar, mult mai mica.

- 820 de foști aleși beneficiaza din nou de pensii speciale pentru parlamentari, dupa reintrarea lor in plata. Sunt insa semne de intrebare privind eliminarea lor, Coaliția neștiind cum și cand sa faca acest lucru.