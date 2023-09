Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) atrage atentia din nou asupra necesitatii unui climat economic si fiscal predictibil in Romania. ”In ciuda semnalelor de alarma transmise de mediul de afaceri in ultimii ani, ne aflam in prezent intr-o situatie precara, cu un deficit excesiv, fiind pe punctul de a pierde sume importante din fondurile europene in lipsa unor masuri sustenabile”, au transmis reprezentantii Coalitiei, potrivit News.ro.