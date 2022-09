Coaliţia de guvernare a decis să prelungească cu trei luni măsura compensării preţului la carburanţi Sursele citate au precizat ca masura va fi aplicata atat pentru benzina, cat si pentru motorina. Liderii politici au decis ca preturile la carburanti – benzina si motorina – sa fie in continuare compensate cu 50 de bani pe litru inca trei luni, au relatat aceleasi surse, impactul prelungirii masurii fiind estimat la 175 de milioane de lei pe luna. In cursul zilei de luni, a fost vehiculata informatia conform careia coalitia de guvernare ia in calcul sa prelungeasca subventionarea pretului doar pentru motorina, nu si pentru benzina, la acel moment, nefiind cert daca va fi mentinut cuantumul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de luni, plafonarea la 500 de lei pentru un metru cub de lemn de foc si interzicerea exportului, potrivit unor surse politie. Sursele citate au precizat ca s-a decis in coalitia de guvernare plafonarea pretului pentru metrul cub de lemn de foc de la Romsilva,…

- Reducerea cu 50 de bani a prețurilor carburanților expira la finalul acestei luni, iar coaliția de guvernare ia in calcul sa prelungeasca subvenționarea doar pentru motorina, nu și pentru benzina, au declarat surse politice pentru Stirile PRO TV. In cazul motorinei, subvenția ar putea fi acordata in…

- Coalitia de guvernare ia in calcul sa prelungeasca subventionarea pretului doar pentru motorina, nu si pentru benzina, insa nu este sigur daca va fi mentinut cuantumul de 50 de bani al subventiei, afirma surse politice.Argumentul invocat pentru a nu mai subventiona pretul benzinei este acela…

- Argumentul invocat pentru a nu mai subventiona pretul benzinei este acela ca in acest caz pretul oricum a scazut. Conform surselor citate, in cazul motorinei, subventia ar putea fi acordata in continuare. Liderii coalitiei discuta insa daca valoarea subventiei va fi mentinuta la 50 de bani. Ministrul…

- Președintele consiliului de administrație al companiei ruse Lukoil, al doilea mare producator de petrol din țara, a murit joi dupa ce a cazut de la fereastra unui spital din Moscova, transmite publicația financiara rusa RBC . Ravil Maganov era tratat intr-o aripa a spitalului, la etajul șase. Potrivit…

- Masura duce dobanda cheie la 8% de la 9,5%. Analistii se asteptau la o reducere a dobanzii de 0,5 puncte procentuale, potrivit unui sondaj Reuters. Mediul extern pentru economia rusa ramane dificil si continua sa restranga semnificativ activitatea economica”, a spus banca intr-un comunicat, mentionand…

- Guvernul a aprobat joi, 30 iunie, Ordonanța de Urgența privind compensarea cu 50 de bani a prețului pentru litrul de combustibil la pompa, iar mai multe lanturi de benzinarii au scazut preturile in aceasta dimineata.Petrom a redus cu 50 bani pretul la pompa, dupa ce Ordonanta Guvernului privind combensarea…

- Grupul celor șapte democrații bogate se va angaja marți la un nou pachet de acțiuni coordonate menite sa creasca presiunea asupra Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, in timp ce finalizeaza planurile pentru un plafon al prețului petrolului rusesc, a spus un oficial american conform Reuters.…