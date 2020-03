Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de persoane care au venit din Italia au tranzitat punctele de trecere a frontierei, in ultimele saptamani, iar aproximativ 2.500 de cetateni chinezi au intrat in tara din China si zonele administrative ale acestei tari, anunta oficialii Politiei de Frontiera, potrivit news.ro.Seful…

- Un purtator de cuvant a spus ca Francisc isi va continua activitatile, insa a preferat sa ramana in Vatican decat sa calatoreasca prin oraș. Nu s-a spus nimic despre natura bolii sale, dar Papa a fost vazut ca tușea și iși sufla nasul in timpul Liturghiei de miercuri. Totul s-a intamplat…

- Un numar de 15 cetateni din Siria, Irak si Afganistan au fost depistati, la Calafat, de politistii de frontiera, in timp ce incercau sa intre ilegal in tara, ascunsi in remorca frigorifica a unui camion condus de un cetatean grec. Potrivit Politiei de Frontiera, luni, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Zeci de masini si tramvaie au ramas blocate miercuri dimineata, 15 ianuarie, la Iasi, dupa ce un BMW a ramas blocat linia de tramvai. Coada formata s-a intins pe sute de metri, printre vehiculele blocate fiind si cel putin 10 tramvaie.