Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru si secretarul de stat Raed Arafat au sustinut in seara zilei de luni, 5 octombrie, declaratii de presa la Palatul Victoria , la finalul reuniunii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Nelu Tataru a anuntat ca pentru cetatenii care vin din tari cu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și secretarul de stat, Raed Arafat, au susținut declarații de presa luni seara, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului Național pentru Situații de Urgența.

- Nelu Tataru a organizat o conferinta de presa alaturi de Raed Arafat.Nelu Tataru a spus ca Romania este pe un trend ascendent. "Evaluarea INSP a aratat ca am avut o crestere a numarului de localitati cu indice de peste 3, dar si a celor cu scenariu galben. In acest context, s au facut evaluari. S au…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, fac declarații in contextul creșterii numarului de infectari zilnice, la ora 21:10. Principalele declarații – știre in actualizare Citește LIVE VIDEO: Raed Arafat și Nelu Tataru, declarații in contextul creșterii numarului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și secretarul de stat, Raed Arafat, fac declarații de presa luni, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Declarațiile vin in contextul in care Romania se confrunta cu un nou avans al epidemiei de coronavirus. Luni au…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat numarul mare de cazuri de COVID-19 raporate miercuri ca fiind rezultatul unei luni aglomerate, cu reveniri din concedii si aglomerarea mijloacelor de transport in comun. Nerespectarea regulilor, atrage atentia ministrul, ar putea duce la o crestere a numarului…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de sase persoane, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Vor fi cateva exceptii de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infectii noi in Marea Britanie trece de 2.000 de cazuri pe zi. Persoanele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Miercurea Ciuc, faptul ca luna septembrie va fi una „destul de grea”, in contextul pandemiei de coronavirus, fiindca din cauza evenimentelor care vor avea loc in aceasta luna exista riscul creșterii numarului de infectari. In luna septembrie se…