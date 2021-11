Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare care stabileste o noua categorie de produse, stocuri de urgenta medicala de stricta necesitate, necesare in procesul de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Vorbim despre dispozitive preumplute…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de marti, o hotarare care stabileste o noua categorie de produse, stocuri de urgenta medicala de stricta necesitate, necesare in procesul de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Este vorba despre dispozitive preumplute…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in Parlament un proiect de lege pentru instituirea unei proceduri de autorizare in regim de urgența a medicamentelor indicate in protocolul de tratament al bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe piața. Propunerea este facuta la inițiativa…

- Germania sare in ajutorul Romaniei: Vom putea transfera pacienți COVID-19 in spitalele lor. Ne sprijina și cu avioane militare de transport Germania sare in ajutorul Romaniei: Vom putea transfera pacienți COVID-19 in spitalele lor. Ne sprijina și cu avioane militare de transport O ședința a Comitetului…

- Hotararea adoptata vineri de Guvern pentru instituirea noilor restricții valabile de luni nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial, obligația de a prezenta certificatul verde la intrarea in mall-uri sau hoteluri. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat, vineri, noile restricții…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 11 octombrie, Hotararea numarul 84 privind aprobarea solicitarii de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19 prin intermediul…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Guvernul a aprobat, ieri, prin hotarare, noile masuri propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, stabilind, intre altele, ca persoanele vaccinate anti-COVID din localitatile unde rata de incidenta depaseste 6 la mia de locuitori se pot deplasa in afara…