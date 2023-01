CNPP: 9.680 beneficiari de pensii de serviciu, în ianuarie 2023 Numarul de beneficiari de pensii de serviciu a fost, in ianuarie 2023, de 9.680 (minus 270 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 4.468, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) si preluate de Agerpres. In cazul beneficiarilor Legii 303/2004 s-a inregistrat si cea mai mare pensie medie de serviciu, de 20.207 de lei, din care 18.820 lei cota suportata din bugetul de stat, iar 4.079 de lei din bugetul asigurarilor sociale de stat. Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

