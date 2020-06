CNP-urile necăjiţilor, la liber pe Internet. Regulile UE ajung greu în satele din Iaşi Cateva zeci de documente care contin date cu caracter personal erau publice pana ieri inainte de inchiderea editiei noastre pe pagina de Internet a Primariei din Ceplenita. Inscrisurile care incalca flagrant Regulamentul privind protectia datelor (GDPR) fac referire in principal la dispozitii prin care municipalitatea aproba sau sisteaza acordarea de indemnizatii sociale. Pe site sunt insa publice si documente referitoare la alocatiile pentru susti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

