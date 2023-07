Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a multumit marti militarilor care au impiedicat un „razboi civil” dupa declansarea rebeliunii gruparii Wagner saptamana trecuta si le-a adus un omagiu pilotilor armatei ruse ucisi de rebelii lui Evgheni Prigojin, asigurand totodata ca armata rusa nu a redesfasurat…

- Liderul rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca ar avea informatii ca seful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, despre care s-a spus ca ar fi fost grav ranit, s-ar afla in strainatate, relateaza agentiile ruse de presa. Intrebat, la o intalnire cu jurnalisti si bloggeri…

- In timp ce Moscova este acuzata ca se afla la originea distrugerii barajului de pe Nipru, Vladimir Putin, citat de Kremlin, a denunțat intr-o convorbire cu Recep Erdogan ceea ce el a numit ”un act barbar” comis de Ucraina. Acest ”act barbar”, a susținut Putin, a vizat distrugerea centralei hidroelectrice…

- In Rusia au avut loc noi atacuri azi dimineata. Au fost vizate o rafinarie si o localitate de la granita cu Ucraina, lovita pentru a treia oara in ultima saptamana. Moscova da vina pe ucrainenii care spun ca in spatele acestor atacuri sunt de fapt militiile anti-Putin din Rusia.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat, marti, Ucraina de tentative de atacuri cu drone asupra unor zone civile din Moscova, iar Administratia de la Kremlin a avertizat ca armata rusa va riposta.

- Boris Johnson, atac suburban la adresa lui Macron: Este 'lingaul lui Putin' (fost consilier)Fostul premier britanic Boris Johnson l-a calificat pe Emmanuel Macron drept "gretos" pentru ca a calatorit la Moscova pentru a se intalni cu Vladimir Putin, in ianuarie 2022, cand a incercat sa-l convinga…

- Ucraina anunta joi ca a doborat, in noaptea de miercuri spre joi, 18 dintr-un numar de 24 de drone lansate de Rusia, la o zi dupa ce Moscova a acuzat Kievul de un atac cu drone la Kremlin, cu scopul de a-l asasina pe Vladimir Putin, care nu se afla la sediul presedintiei ruse, relateaza AFP. "Invadatorii…

- Guvernul chinez a declarat vineri ca nu va furniza arme Rusiei in sprijinul invaziei actuale a Moscovei in Ucraina, nici acum, nici in viitor, transmite vineri DPA. ”Noi nu furnizam si nu vom furniza arme partilor aflate in conflict”, a declarat ministrul de externe chinez Qin Gang dupa aproape doua…