CNIPMMR a premiat 150 de companii Consiliul IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) a organizat vineri, 8 noiembrie, cea de-a 27-a editie a „Topului National al Firmelor Private din Romania„, cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor prin promovarea celor mai performante intreprinderi din Romania. La eveniment au participat peste 400 de persoane, fiind premiate aproximativ 150 de companii situate pe primele locuri in clasamentul general la nivel national, clasamentul national pe domenii de activitate-cod CAEN și clasamentul județean, acordandu-se, de asemenea, o serie de premii speciale pentru: 1. Oana GHEORGHIU,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

