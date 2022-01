Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a precizat luni ca plafonul veniturilor pensionarilor care beneficiaza de compensare cu 90- a medicamentelor nu este influentat de ajutorul financiar acordat in ianuarie. "Prin OUG nr. 132/2021 s-a reglementat acordarea, in luna ianuarie a anului 2022,…

