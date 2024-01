Casa Naționala de Asigurari de Sanatate efectueaza controale in cabinetele medicilor de familie, considerate o incercare de intimidare a medicilor, iar aceștia au ieșit la proteste . Este verificat numarul consultațiilor și al serviciilor efectuate in cabinetele medicilor de familie, CNSAS considerand ca unele facturi sunt exagerat de mari. Controalele CNAS vizeaza și daca medicii sunt prezenți in cabinete. In legatura cu aceste facturi, dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București, a precizat ca acestea reflecta activitatea medicului de familie in cabinet. ”Ele …