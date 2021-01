Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta precipitatii pana sambata dimineata, preponderent sub forma de ninsoare. Pentru Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si de Curbura a fost emisa o avertizare cod galben, fiind afectate total sau partial 15 judete. Pentru intervalul 08 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis un Cod galben de ploi abundente și intensificari ale vantului, dar și ninsori in vestul și nordul Oltenia, nordul Munteniei și sudul Banatului. De asemenea, meteorologii au emis un Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru Carpații Meridionali,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitatii si intensificari ale vantului, valabila de sambata, ora 10:00, pana luni, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1.500 de metri…

- Va ninge in Oltenia, Muntenia și Banat, iar in sudul țarii poleiul se va depune pe șosele, avertizeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Conform ANM, va ninge in Oltenia, sudul Banatului, local in Muntenia, in Munții Banatului, in Carpații Meridionali și in Carpații de Curbura, in intervalul…

- Meteorologii anunta ca, incepand de luni dupa-amiaza si pana marti dimineata, se vor semnala ninsori si intensificari ale vantului in Oltenia, sudul Banatului, local in Muntenia, in zone montane, dar si in Transilvania si Moldova. In sud si sud-est, pe alocuri se va forma polei. Administratia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitații mixte, polei, in intervalul 07 decembrie, ora 14.00 – 8 decembrie, ora 10:00, in Oltenia, sudul Banatului și local in Muntenia, precum și in Munții Banatului, in Carpații…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca toate direcțiile regionale ale companiei sunt mobilizate și vor interveni unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfașoare in condiții de siguranța, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al CNAIR,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de ploi si vijelii, valabile pana marti seara.Prina avetizare vizeaza intervalul 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie, ora 09:00. Fenomene vizate sunt intensificari ale vantului si ploi insemnate cantitativ. In…