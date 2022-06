Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe Autostrada Soarelui (A2), sensul Constanta – Bucuresti (Calea II), ramane inchis inca doua nopti, pana pe 29 mai, pentru continuarea lucrarilor la pasajul care supratraverseaza soseaua, in zona km 13+300 si km 13+360, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari.CNAIR a anun?at ca, pentru execuția unor lucrari la pasajul care supratraverseaza A2, in zona km 13+330, se va inchide traficul rutier, pe sensul Constanța – București, in perioada 20…

- Circulatia rutiera se inchide de vineri seara pe Autostrada Soarelui, sensul spre Capitala, timp de 7 nopti, pentru lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București – Constanța se va inchide circulația rutiera pe sensul catre Capitala,…

- Traficul rutier pe autostrada Bucuresti-Constanta, A2, se va inchide timp de patru nopti, incepand cu noaptea de luni spre marti, pentru lucrari la unul dintre pasaje, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNAIR). Circulatia va fi intrerupta…

- Pentru execuția lucrarilor de montare eșafodaje la pasajul care supratraverseaza A2, la kilometrul 13, se va inchide traficul rutier, pe sensul București – Constanța, astfel:- 09.05.2022 - ora 22:00 - 10.05.2022 - ora 05:00- 10.05.2022 - ora 22:00 - 11.05.2022 - ora 05:00- 11.05.2022 - ora 22:00 - 12.05.2022…

- Pentru execuția lucrarilor de montare eșafodaje la pasajul care supratraverseaza A2, in zona km. 13+330, se va inchide traficul rutier, pe sensul București – Constanța.Perioada inchiderii este, astfel: 09.05.2022 – ora 22:00 – 10.05.2022 – ora 05:00;10.05.2022 – ora 22:00 – 11.05.2022 – ora 05:00;11.05.2022…

- Pentru executia lucrarilor de montare a tablierului metalic la pasajul care supratraverseaza A2 in zona km. 13+330, se va inchide temporar si etapizat traficul rutier”, anunza, joi, CNAI: Inchiderea traficului se va face astfel: - 28.04.2022 - ora 22:00 - 29.04.2022 - ora 05:00; - 03.05.2022 - ora…

- Pentru executia lucrarilor de montare a tablierului metalic la pasajul care supratraverseaza A2 in zona km. 13+330, se va inchide temporar si etapizat traficul rutier”, anunza, joi, CNAI: Inchiderea traficului se va face astfel: – 28.04.2022 – ora 22:00 – 29.04.2022 – ora 05:00; – 03.05.2022 – ora…