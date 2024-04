E greu sa-ți imaginezi cum a reușit o șoferița din Alba sa ajunga in situația in care a fost fotografiata de un participant in trafic, Tocmai de aceea, cel care a publicat poza pe rețelele de socializare a lansat și o provocare: ”Sa vedem cați pot explica situația de fața?”. Zona surprinsa in fotografie este la podul N din cartierul Manaștur, pe sensul dinspre Florești spre Cluj. Cei care circula in zona știu ca e aproape imposibil sa ajungi intr-o situație ca asta, din simplul motiv ca este doar sens de urcare pe pod, spre cartierul Manaștur, pe o singura banda, pentru ca cealalta banda este…