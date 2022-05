Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca s-au primit 28 de oferte pentru constructia celor patru tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani, sectiune a Autostrazii Moldovei finantata prin PNRR. „Au fost depuse 28 de oferte pentru constructia celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani (sectiune a Autostrazii Moldovei – A7), cu o lungime totala de 82,44 km. […] The post CNAIR are de ales dintre 28 de oferte pentru cele patru tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focșani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .