- ”S-a deschis circulatia pe inca 8,7 km ai Autostrazii de Centura Bucuresti! Se realizeaza astfel legatura rutiera la profil de autostrada intre DN5 (Jilava/1 Decembrie) si DN6 (Bragadiru/Cornetu) pe semi-inelul sudic al A0”, a transmis, sambata, Sorin Grindeanu. Ministrul Trasporturilor precizeaza…

- Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunța ca sambata, la ora 12.00, se deschide circulația pe inca un tronson al primului drum expres din Romania (Craiova-Pitești). „Lucrarile pe cei 31,75 km ai tronsonului 3 (Valea Mare – Colonești)…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca, in ultimii trei ani, PMB a atras fonduri nerambursabile cu o valoare totala de 3.857.867.111 lei, pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei in mai multe domenii, potrivit news.ro.„In ultimii trei ani, am atras fonduri nerambursabile cu o valoare totala de…

- ”Pe santierul unde incepe Autostrada Moldovei A 7, mai exact pe Lotul 1: Dumbrava – Mizil al Autostrazii Ploiesti – Buzau, a inceput montarea grinzilor la nodul rutier de la Dumbrava, dintre A7 si A3. De asemenea, se lucreaza pe intregul corp al drumului, dar si la toate cele 15 structuri, care se afla…