Stiri pe aceeasi tema

- Drumul care duce catre manastirea Frasinei a fost grav avariat, carosabilul fiind practic rupt pe jumatatea drumului, pe o lungime de cateva zeci de metri. „S-au montat indicatoarele pentru interzicerea depasirii de tonaj si drumul a fost redat circulatiei pe ambele sensuri. Se va incarca, in continuare,…

- Compania precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca „toti cei interesati sunt invitati sa completeze un formular si sa consulte documentatia aferenta acestui proiect ce se regaseste la link-ul https://cloud.andnet.ro/index.php/s/XBkH9dJBQ8qtbCd, pe site-ul dedicat autostrazii Ploiesti-Brasov. Formularul…

- ”Volkswagen AG si compania sa de baterii PowerCo evalueaza continuu locatii potrivite pentru urmatoarea lor gigafabrica din Europa. Nu exista nicio presiune pentru a actiona, alocam mai mult timp pentru luarea deciziilor in lumina circumstantelor actuale. In prezent, nu exista niciun impact asupra inceperii…

- Politia Rutiera anunta ca organizeaza, duminica, ample actiuni la nivel national, avand in vedere ca se asteapta valori de trafic crescute, pe unele tronsoane de drum, in conditiile in care minivacanta de 1 Decembrie se incheie. Politia anunta ca peste 300 de radare au fost amplasate pe sosele, duminica…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza ninsorii abundente, care s a depus pe suprafata carosabila, in prezent 2 drumuri nationale sunt blocate pe ambele sensuri de mers, in judetul Botosani, astfel: DN 28B, loc. Buda; DN 29, intre loc. Saveni si Mihai…

- Problema a aparut duminica dimineața, in urma ninsorii cazute in zona, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres și publicația locala Ziar Harghita . Potrivit sursei citate, au fost afectate opt posturi de tranformare si o linie de medie tensiune, iar 229…

- Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite, din cauza unei probleme care ar putea cauza declansarea incorecta a airbag-ului pasagerului din fata, ceea ce a dus la scaderea actiunilor companiei cu aproape 3%, la un minim al ultimilor aproape…

- In primele noua luni, profitul net a scazut cu 9,5%, pana la 3 miliarde de euro, deoarece preturile ridicate ale marfurilor au afectat afacerile cu amanuntul ale grupului, in special in Italia, a anuntat joi compania. Compania anticipeaza acum un profit net cuprins intre 5,0 si 5,3 miliarde de euro…