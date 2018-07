CM Fotbal Sferturile de vineri au dat o semifinală neașteptată: Franța - Belgia Ultima echipa sudamericana ramasa, Brazilia, pleaca și ea acasa Franta este prima semifinalista a Cupei Mondiale din acest an, reprezentativa pregatita de Didier Deschamps obtinand o victorie facila in "sfertul" cu Uruguay. Partida a fost dominata cu autoritate de europeni, una in care sud-americanii au avut foarte putine sanse de a modifica tabela de marcaj. Fara golgheterul Cavani, care l-a facut pe Suarez de prisos, uruguayenii au inceput curajos, insa entuziasmul lor a fost domolit de francezi cu un pressing agresiv. Formația condusa de Deschamps a deschis scorul in finalul primei reprize,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

